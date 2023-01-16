"غضب نيابي يلاحق الحلبوسي".. الزيادي: تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلاً

أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الاثنين، وجود غضب برلماني تجاه تصرفات رئيس مجلس النواب، وفيما بين أن هذه التصرفات "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، أشار الى جلسة البرلمان ليوم غد ستشهد موقفا صريحاً تجاه قرارات الرئيس.

وقال الزيادي في حديث ل / المعلومة /، إن "تصرفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واقالة اعضاء المجلس مرفوضة جملة وتفصيلاً"، لافتا الى أن "هذه القضية سنطرحها خلال جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء".

وأضاف، "لا يمكن لمجلس النواب او لرئيس المجلس ان يتصرف دون مشورة مجلس النواب، باعتبار أن النظام الداخلي واضح ومعلوم؛ اي أن الاستقالة يجب ان تعرض على المجلس للتصويت عليها".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك غضباً برلمانياً وليس تحركاً فقط نتيجة هذه التصرفات غير المقبولة"، مشيراً الى أن "غدا سوف نتحدث بصريح العبارة".

وفي وقت سابق، كشف الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الاثنين، عن نشوب خلافات عميقة بين محمد الحلبوسي وقيادات حزب تقدم على خلفية تمردهم وعدم انصياعهم لأوامره ومخالفة تعليماته، مشيرا الى ان قيادة بارزة تستعد للانشقاق.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أقدم، يوم أمس الاحد، على اقالة النائب ليث الجبوري بقرار اثار اعضاء مجلس النواب والشعب والعراقي والذين وصفوه بـ"الديكتاتوري".