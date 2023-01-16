كمين يطيح بـ "ناقل" عناصر داعش الارهابي في جبال بادوش بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القبض على ناقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

وقالت المديرية في بيان ان "كمينا محكما في قضاء تلكيف التابع إلى محافظة نينوى أسفر عن القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب )".

وأوضحت أن "الارهابي كان يعمل بصفة ناقل لعناصر داعش الإرهابية والمواد الغذائية والصحية وغيرها في جبال بادوش"، مشيرة الى "تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

وأشارت الى أن الكمين كان "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث"