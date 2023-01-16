الحشد الشعبي يلاحق "دواعش" يتنكرون بهيئة رعاة اغنام في صحراء الأنبار

افاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاثنين ، بأن قوات من الحشد الشعبي داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن ارهابيين يتنكرون بهيئة رعاة الاغنام .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوات من الحشد الشعبي داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية وصولا الى مناطق صحراء محافظة الموصل ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من عصابات داعش الاجرامية تسللوا الى مناطق رعاة الاغنام وتنكروا بزيهم المعتاد بعد مطاردتهم وتضيق الخناق على تحركاتهم وقطع الامدادات عن بقاياهم في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر ان" معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بان عصابات داعش الاجرامية يتحركون في مناطق صحراء الانبار الغربية على هيئة رعاة اغنام الا ان القوات الامنية لديها معلومات كافية بتحركاتهم ويتم مطاردتهم تمهيدا لاعتقالهم او قتلهم في حال ابداء أي مقاومة مسلحة".

وأشار الى ان "القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تقوم بعمليات تطهير للمناطق صحراء الانبار الغربية من بقايا التنظيم الاجرامي ".