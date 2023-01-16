ثلاثة نواب يقتربون من اعلان انشقاقهم عن السيادة

كشفت مصادر مطلعة، الاثنين، عن قرب انشقاق ثلاثة نواب من محافظة ديالى عن تحالف السيادة.

وقالت المصادر إن "انسحاب رئيس كتلة السيادة في ديالى النائب رعد الدهلكي اماط اللثام عن حجم الخلافات العميقة داخل التحالف والتي تصاعدت في الاشهر الاخيرة خاصة مع خسارة التحالف لجميع المناصب التي كانت من حصته ضمن محافظة ديالى".

وأضافت أن "ثلاثة من نواب السيادة عن ديالى يقتربون من اعلان الانسحاب من التحالف في خطوة اخرى تشكل صدمة اخرى وتهدد بانهياره خاصة مع تفاقم المشاكل الداخلية مع بقية نواب المحافظات".

وأشار المصادر الى ان "جهودا تبذلها قيادات مهمة في تحالف السيادة حاليا من اجل منع حصول اي انشقاقات اخرى قد تؤدي الى انهيار التحالف بشكل كلي".