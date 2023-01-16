السيادة يعقد اجتماعا عاجلا في بغداد لتفادي "حمى الانشقاقات"

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن عقد اجتماع عاجل لتحالف السيادة في العاصمة بغداد لتفادي حمى الانشقاقات التي عصفت بالتحالف خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن "تحالف السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا في بغداد، مساء اليوم، لبحث ملف التطورات الاخيرة بعد انسحاب النائب رعد الدهلكي واستقالة النائب ليث الدليمي".

وأضاف، أن "قيادات السيادة قلقة جدا من التطورات الاخيرة خاصة وان هناك خلافات واسعة بين اقطابه لم يجري احتوائها منذ اشهر عدة".

واشار الى ان "قيادات في السيادة مؤمنة بانه بدون اجراء حوارات وخلق توازن داخل التحالف ستكون الايام المقبلة صعبة وقد تهدد وحدة التحالف برمته خاصة وان انسحاب نواب اخريين واردة".