رئيس مركز رفد للدراسات : شجاعة الحكومة ودعم الكتل السياسية كفيلة بابعاد ضغط واشنطن على بغداد

رأى رئيس مركز رفد للدراسات عباس الجبوري، ان شجاعة الحكومة ودعم الأطراف السياسية لتحركاتها كفيلة بتذليل الضغوط الأميركية والذهاب نحو الدول التي تقدم الخدمة للعراق.

وقال الجبوري لـ /المعلومة/، ان "الحكومة في حال ارادت الحفاظ على شعبها ومقدراته فعليها ان تذهب باتجاه الدول التي تقدم الخدمة للعراق من دون ان تخشى اميركا وسياساتها".

وأضاف ان "القوى السياسية ينبغي ان تقف الى جانب إرادة الشعب ودعم الحكومة في تحركها نحو شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء، من دون الاكتراث او الخوف من اميركا وضغوطها".

وبين الجبوري ان "فشل شركة جنرال الكتريك طيلة الفترة الماضية وعدم نجاحها في تطوير واقع الكهرباء يحتم على الحكومة التوجه نحو المانيا والتعاقد مع سيمنز بعيدا عن سياسات واشنطن، حيث ان دعم الأطراف السياسية والمضي بإرادة الشعب سيكون سداً منيعا امام أي ضغوط أميركية".