النائب الجمالي: القوات الأمنية اعتقلت وقتلت دواعش ولايوجد مايسمى "المغيبين"

اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، عدم وجود ملف لما يسمى بـ "المغيبين"، لافتا الى ان الحلبوسي ومن معه يتحدثون عن هكذا ملف للحصول على دعم الجماهير، ويطرحون ملف ومعاناة النازحين ومخيماتهم موجودة داخل محافظاتهم وليست في محافظات الوسط والجنوب.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان "لايوجد ملف يدعى (ملف المغيبين) وهذا الامر صرحت به واكدته قيادات سنية متزنة سياسياً، اذ لاوجود لهكذا شيء على ارض الواقع بل على العكس هناك ملف لدواعش تم اعتقالهم وبعضهم قتل على يد القوات الأمنية".

وأضاف ان "الحلبوسي وغيره يعملون مع قرب اجراء أي انتخابات على اثارة هكذا موضوع ويبدأون بالدفاع عن مايسمى (المغيبين) لاثارة حفيظة الجماهير والحصول على دعمهم".

وبين ان "اثارة الموضوع المذكور يتزامن معه طرح ملف النازحين الذي يراد منه الحصول على الدعم الجماهيري"، لافتا الى ان "الحلبوسي او شخص اخر لديه غيره على عوائل النازحين فأن مخيماتهم في نفس محافظاتهم وليست في محافظات الوسط والجنوب".