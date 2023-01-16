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الجبوري بشأن إنهاء عضوية الدليمي: البرلمان ليس مقراً حزبياً


أكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبد الله الجبوري، بعدم السماح بمصادرة القرار البرلماني، معتبراً أن مجلس ليس مقراً حزبياً، في اشارة الى إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، مجلس النواب سلطة تشريعية لا مقر حزبي للتسقيط السياسي والانتقام الشخصي الذي فضحته طريقة تمرير استقالة النائب ليث الدليمي".

وأضاف "لن نسمح بمصادرة القرار البرلماني بجرة قلم نرجس"، معتبراً أن "مصادرة حقوق النواب انتقاص خطير لهيبة السلطة التشريعية وسابقة خطيرة تهدد النظام السياسي".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، أمس الأحد، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما اعتبر الاخير، استبعاده من البرلمان "تعسفياً"، ودعا إلى ردع "الديكتاتورية".

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