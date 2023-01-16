خلال اجتماعه بمقر وكالة الاستخبارات.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عدة توجيهات خلال اجتماع عقده في مقر وكالة الاستخبارات، فيما وجه بتكثيف الجهود لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتجار المخدرات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري أكد أهمية التخطيط لأي واجب قبل تنفيذه والتنسيق بين القوات الأمنية في قواطع المسؤولية"، مبينة أن "تأكيدات الشمري تأتي خلال اجتماع عقده في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات ومدير عام مكافحة المخدرات، فضلا عن جميع مدراء مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وشدد الشمري على "تكثيف الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والسيطرة على قواطع المسؤولية"، مشيرا إلى أن "العمل الاستخباري يحتاج إلى التكامل من جميع توابع الوكالة".

وأضاف وزير الداخلية، أن "المحافظات الخمس التي جرى تسلم ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية، يجب أن يكون العمل فيها وفق الخطط المعدة من خلال تشكيل الخلايا الاستخبارية"، موجهاً أيضا بـ “متابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل الأسواق، فضلا عن متابعة سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم وفق قانون حماية المستهلك والقوانين النافذة".

وبحسب البيان، أكد الشمري "ضرورة مواصلة تقييم الضباط والمنتسبين من قبل مدراء الأقسام ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والواجبات المناطة بهم، كما أمر بـ “استمرار تواجد عناصر الاستخبارات في السيطرات، واصفا إياه بالأمر المهم".

ودعا الوزير إلى "العمل بروح الفريق الواحد مع مديريات الشرطة لغرض الحد من الجرائم ولا سيما موضوع مكافحة المخدرات من خلال متابعة تجار هذه السموم وتقديمهم للعدالة".