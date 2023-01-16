بينهم نساء.. احباط محاولتي اتجار بالبشر واعتقال 6 متهمين في كربلاء

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولتي اتجار بالبشر واعتقال 6 متهمين في كربلاء

وذكرت الوكالة في بيان، أن "فريق استخباري مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكن من انقاذ طفلين ضحية لجرائم الاتجار بالبشر، بعد ان وردت معلومات من قبل المصادر السرية".

وأضافت، أن "المصادر افادت بوجود عمليات بيع طفلين بعلم ذويهما (الاب والام)مقابل مبالغ مالية تصل الى 100 مليون دينار عراقي بالاتفاق مع وسيط يقوم بترتيب العملية ( مكان وزمان ) التسليم والاستلام".

وأشار البيان الى، انه " الفريق تمكن من تعقب ومتابعة هؤلاء المجرمين حتى تمكن من القبض على 6 متهمين بعمليتين منفصلتين وبالجرم المشهود ،في محافظة كربلاء المقدسة حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".