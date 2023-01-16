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النزاهة تستقدم محافظ البصرة السابق


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق؛ لقيامه بإحداث الضرر عمداً في أموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ب‍البصرة أصدرت أمراً باستقدام محافظ البصرة السابق في القضيَّة الخاصَّة بموضوع كتاب الادِّعاء العام في البصرة، الخاصِّ بملفِّ استجواب المُحافظ، فيما يتعلَّق بتعيين الاستشاريّين الذين تمَّ التعاقد معهم من مبالغ الإشراف والمُراقبة على المشاريع، مُنوّهةً بأنَّ ذلك مُخالفٌ لقانون المُحافظات رقم (21 لسنة 2008)".

وأوضحت، أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ب‍البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وأشار البيان، إلى أنَّ "الهيئة أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن قيام المُتَّهم (محافظ البصرة السابق) بتسليم نفسه لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المُحافظة، وتمَّ توقيفه على ذمَّة التحقيق بتهمة هدرٍ بالمال العام".

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