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تحالف تقدم يعلق على انسحاب رعد الدهلكي


علق تحالف تقدم، اليوم الأحد، على انسحاب النائب رعد الدهلكي من التحالف.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف، في بيان إنه "يضع الرأيَ العام في صورة التفاصيل والمعطيات والأسباب الحقيقية لإعلان النائب رعد الدهلكي انسحابه من التحالف".

وأكد، أن "الدهلكي، طالب التحالف بالحصول على رئاسة لجنة النزاهة النيابية وهدد بالانسحاب في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتسنَّ ذلك بناءً على قرار قيادة الحزب وعدم موافقة النواب على طلبه".

وأضاف، أن "النائب، طالب بترشيح سكرتيره فادي محمد ياسين لمنصب نائب محافظ ديالى، وحيث إن قيادة وأعضاء الحزب في ديالى لم تجد في الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، مع وجود العديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن عضو مجلس النواب، رعد الدهلكي، انسحابه من حزب تقدم وتحالف السيادة؛ لأسباب وصفها بـ"الجوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.

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