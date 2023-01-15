( نور وين ) النائب المستقل مصطفى سند في منشور له يتحدث مطالبات المواطنين له

اكتب عن العقود فاجد تعليق (نور وين)

اكتب عن سرقة القرن فاقرأ تعليق (مغلس على الدولار)

اكتب عن الدولار فأقرأ تعليق (شو نسيت الأجور)

اكتب عن خدمات منطقتي فأقرأ تعليق (شخبار الحرير)

اكتب عن الحرير وفساد عقود الدولة فاقرأ تعليق (شخبار هيثم الجبوري)

اكتب عن الموازنة فاقرأ تعليق (شخبار سبايكر)

اكتب عن الاتفاقية الصينية فاقرأ تعليق (شو مختفي)

للعلم لو تسكرن منشوراتي خلال اسبوع او اسبوعين تجد اغلب الملفات اعلاه مفتوحة بطرحي، فامامكم خيارين، اما ترجعون لمنشورات قبل اسبوع وتجمعهن قبل لا تعلق او انا انشر بطريقة جديدة كالتالي :

الفدرالي الامريكي شاد وي العراق وما يريد الدولار يطلع لدول الجوار وشد ويانا وهم حمس مصارف علي غلام إلّي الها سبب بارتفاع الدولار وعلى طاري المصارف نور عنده نسبة ب٣ مصارف مشاركة بمزاد العملة، بس كفالته تختلف عن كفالة هيثم الجبوري، كفالة الجبوري ٤ مليار دينار والكفالة مال نور مصفى بالاقليم وعلى طاري الاقليم الموازنة ما تمر الا يتوافقون وي الاقليم لان الاقليم هم عدهم مشاكل وي الاتراك بسبب البككا، وهذا الشي سبب قطع الماء عن العراق وارتفعت الملوحة بالبصرة وعلى طاري البصرة والخليجي فزنا على اليمن واليمن بيها حوثيين والحوثيين علاقتهم زينة بايران وايران عملت اتفاق وي الصين مثل إتفاق العراق إلّي تأخر، لان الصين بمشروعهم مال الحرير اتفقوا وي باكستان وسوولهم ميناء جوادر ولازم يسوون ميناء الفاو الي مسيطر عليه مدير الموانئ وأحد الجماعات بالفاو، للعلم اكو مظاهرة لجماعة العقود إلّي بالموانئ يردون تثبيت، طبعاً التثبيت صارت بيه مشاكل بكل الوزارات والمحافظات لان شملوا فقط بعد ٢-١٠ وحتى إلّي قبل هذا التاريخ بعدهم مو كلهم صاروا وجبات، للعلم ان اغلب السياسيين ما يعرفون هاي التفاصيل ملتهين بيناتهم شي تكسر بشي والفساد مغرگ المقربين مالتهم والمشكلة الناس عايفة الحيتان وتسأل بيك وانت صارلك سنة نائب ليش ما تفتح هذا الملف وليش ما تسجن فلان وما جاي يفرقون بين دور النائب ودور القضاء، ويطالبوك حتى بملفات قديمة إلّي احزابهم موجودة وشواهد على كل الاحداث

ما اريد ادوخكم بس هو السؤال

( هو نـــــــــــــــــــــــور وين ؟ )