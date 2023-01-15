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الدليمي يرفض استبعاده "التعسفي" من البرلمان ويدعو لمواجهة "الدكتاتورية"


اعتبر عضو مجلس النواب، ليث الدليمي، اليوم الأحد، استبعاده من البرلمان "تعسفياً"، فيما دعا إلى ردع "الديكتاتورية".

وقال الدليمي في تغريدة عبر تويتر، "تفاجأنا هذا اليوم بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب".

وأضاف، "نحن إذا نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الأخرى وأعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك".

وكان قد قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناءً على طلبه".

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