المتحدث الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء يكشف عن اخر تطورات إقرار الموازنة

كشف المتحدث الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، الاحد، عن اكتمال جميع اجراءات ومراحل إقرار قانون الموازنة العامة بشكل شبه نهائي، فيما اكد ان القانون سيرسل الى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة.

وقال مجيد في حديث لـ/ المعلومة /، إن "قانون الموازنة العامة يمر في عدة مراحل اخرها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "التعديلات الأخيرة قد اكتملت عليه بشكل شبه نهائي".

وتابع، ان "رسم السياسة المالية للدولة يتطلب الى اجراءات طويلة من اجل اكمال إقرارها تحت قبة البرلمان".

وبشأن مراحل وإجراءات اقرار الموازنة العامة، بين المتحدث الرسمي ان "الموازنة تبدأ من الوزارات بحسب اختصاصها ثم تذهب الى وزارة التخطيط، ومن ثم الى وزارة المالية التي بدورها ترسلها الى مجلس الوزراء الى تصل الى المرحلة الأخيرة وهي تحديد جلسة خاصة للتصويت عليها في البرلمان".