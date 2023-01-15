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التحاق المقبولين من مقاتلي الحشد بالكلية العسكرية الرابعة في ذي قار


أعلنت المديرية العامة للتدريب، الاحد، عن التحاق مقاتلي الحشد الشعبي في الكلية العسكرية الرابعة التابعة لوزارة الدفاع في محافظة ذي قار، عدد الملتحقين 500 مقاتل من الحشد الشعبي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لدورات الضباط.

وقالت المديرية في بيان أن "الدورة الأولى لضباط الحشد الشعبي ستستمر لمدة ستة أشهر سيتلقى فيها المتدربون أنواعا مختلفة من التدريبات البدنية والعسكرية مشابهة لتلك التي يتلقاها نظراؤهم في وزارة الدفاع وبعد انتهاء الدورة سيتم منح المتخرجين من الدورة رتبة ملازم بمرسوم جمهوري". 

وكانت المديرية العامة للتدريب حددت اليوم الأحد (15 كانون الثاني 2023) موعدا لالتحاق المقبولين في الكلية العسكرية الرابعة التابعة لوزارة الدفاع.

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التحاق المقبولين من مقاتلي الحشد بالكلية العسكرية الرابعة في ذي قار
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