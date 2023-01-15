اجتماع نيابي سياسي مرتقب لحسم انتخابات مجالس المحافظات

مِن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية بشأن مناقشة قانون “انتخابات مجالس المحافظات” والاتفاق على أحد أمرين إما الذهاب لإجراء التعديل على القانون أو المضي بتحديد

وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني في حوار، إن "إجراء وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على الكتل السياسية التي اتفقت على تشكيل الحكومة ونعني (ائتلاف إدارة الدولة) بأن تكون الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الحالي".

وأضاف الدوبورداني أنه “قبل أيام عقد اجتماع بين اللجنة القانونية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الاجتماع تم من دون حضور لجنة الأقاليم لأنها اللجنة المسؤولة عن قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبدياً استغرابه لعدم إشراك اللجنة في هكذا اجتماع.

وتابع، “ننتظر في الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً بشأن القانون مع رئيس مجلس النواب ونائبيه والكتل السياسية لغرض الذهاب إلى تعديل القانون أو الإبقاء عليه كونه ما زال نافذاً، وقد تم تحديد يوم 4 /4 /2020 لإجراء الانتخابات، ولكن بسبب تظاهرات تشرين وجائحة كورونا تم تأجيلها إلى إشعار آخر"، مبينا "أننا نترقب إما تعديل القانون أو المضي به وتحديد موعد ثابت للانتخابات".

وأوضح الدوبرداني، أن “التعديل على فقرات القانون بحسب ما تطلبه الكتل السياسية يتضمن أن تكون المحافظات دائرة واحدة وتحتسب الأصوات وفق قانون (سانت ليغو) إضافة إلى أن يكون التصويت الإلكتروني وكذلك العد والفرز، وتخفيض عدد المقاعد في المحافظات”، وأشار إلى أن “القانون مكتمل، وكل الأحزاب اشتركت في التصويت عليه - من ضمنها التيار الصدري - ولكن ننتظر التعديلات عليه أو إبقاء فقراته كما هي".