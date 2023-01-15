النائب رفيق الصالحي: الحكومة أنجزت 90% من الموازنة وستصل البرلمان خلال أيام

عزا النائب عن كتلة الفتح النيابية رفيق الصالحي , الاحد، سبب تأخير انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023 الى الانتهاء من تذليل المشاكل والتحديات التي تواجه الموازنة، مؤكدا ان الحكومة أنجزت مشروع القانون بنسبة اكثر من 90% وستصل البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "التأخير بإنجاز وارسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023 سببه المشاكل والتحديات التي تواجهها خاصة وان القانون لم يشرع منذ سنتين ".

وأضاف ان "حكومة السوداني مهتمة جدا بتثبيت خطوات صحيحة لأجل توافقها مع البرنامج الحكومي الإصلاحي والخدمي الذي يحتاج الى تبويب يتناسب مع حجم التحديات لاجل تقديم افضل الخدمات وتجاوز العقبات".

وأشار الصالحي الى ان "المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بان الحكومة ووزارة المالية أنجزت اكثر من 90%"، مشيرا الى أن "الأيام المقبلة ستشهد وصول للبرلمان لمناقشتها واقرارها في اقرب وقت".

وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن إقرار قانون الموازنة سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل .