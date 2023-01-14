مصدر بوزارة النفط ينفي نفيا قاطعا تقديم الوزير استقالته

نفى مصدر بوزارة النفط، اليوم السبت، نفيا قاطعا ما يشاع عن تقديم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني استقالته.

وقال المصدر ان "هذه الاشاعات تستهدف التقليل من اهمية المشاريع النفطية التي يتم تنفيذها والتي ستسهم في حال اكمالها بالارتقاء بواقع القطاع النفطي ب‍العراق".

وأضاف، ان "المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات".

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية، مزاعم تفيد باستقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني.