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الاطاحة بداعشي بارز حاول الدخول الى الفلوجة


افاد مصدر امني الاطاحة بعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى مناطق شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/ ان " القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي كان يروم للدخول الى مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة   ".

واضاف المصدر ان" القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف بعد رصد حركته دون وقوع أي مقاومة تذكر ، مبينا ان" المعتقل يصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم وشارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار، موضحا ان". معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف قبل تنفيذه لعمليات ارهابية في المناطق المحررة ، مؤكدا ان القوات الامنية لم تفصح عن اسم المعتقلين لدواعي امنية "بحسب قول المصدر ".  ".

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من اعتقال العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي كانوا يرمون الدخول الى الانبار بوثائق مزورة للقيام بعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والمدنيين ". 

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الاطاحة بداعشي بارز حاول الدخول الى الفلوجة
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