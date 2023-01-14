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النزاهة تصدر توجيهاً لمديريات ومكاتب التحقيق بإلغاء إعمام سابق


أصدر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون توجيهاً لمديريات ومكاتب التحقيق بإلغاء إعمام سابق

وقالت الهيئة  في بيان  إنه "بغية الإسراع في التحقيقات التي تجريها مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وتجاوز بعض الحلقات، ومن أجل أن يكون العمل الحقيقي شاملاً الجميع دون تمييز بين صغار الموظفين وكبارهم، أصدرت رئاسة هيئة النزاهة الاتحاديَّة توجيهاً مهماً إلى مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها".

وأضاف إن "رئيس هيئة النزاهة وجه بإلغاء الإعمام السابق الصادر عن الرئاسات السابقة للهيئة الذي يقضي بعدم عرض الإخبارات الواردة إلى الهيئة والمتعلقة بالدرجات الخاصة أمام القضاء إلا بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة"

وأشار حنون في توجيهه مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، بحسب البيان، إلى أن "بإمكانهم عرض الإخبارات التي تتعلق بكبار المسؤولين والدرجات الخاصة على القاضي المختص، والتي يمكن تحويلها إلى قضيَّة جزائيَّة ينظرها محققو الهيئة تحت إشراف القضاء دون الرجوع إليه".

وكان رئيس الهيئة قد بحث في الحادي عشر من الشهر الجاري مع رئيس محكمة استئناف الأنبار بحث سبل رفع مُستويات التعاون والتنسيق المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والمنظومة القضائيَّة؛ بغية دعم جهود مكافحة الفساد والارتقاء بآليات عملها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين قضاة التحقيق ومُحقِّقي الهيئة، وإزالة بعض الحلقات الروتينيَّة التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد"

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