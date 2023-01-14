هيئة الحج تنفي ما تم تداوله من تحديد حصة العراق خلال الموسم المقبل

نفت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت، تحديد حصة العراق من الحجاج للموسم المقبل، داعية الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن "رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من اجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه لغاية الان لم تصدر الموافقة او اتخاذ اي اجراء".

ودعت الهيئة، وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وكانت الهيئة قد اعلنت الاسبوع الماضي عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل وعودة حصة العراق الى عددها السابق قبل جائحة كورونا البالغ 33 الفا و690 حاجا.