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انهاء التعاقد مع الشركة المانحة لإجازات السوق مع وزارة الداخلية


أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مجموعة مقترحات تتعلق بالجباية والرسوم المفروضة على السيارات، وانهاء التعاقد مع الشركة المانحة لإجازات السوق مع وزارة الداخلية.

وقال رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة، اقترح "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق إجراءات الفحص والاختبار) وبإمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لإجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن". 

وأشار الى أن المقترحات تتضمن "قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية وتعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)".

ولفت الى "الاستفادة من ايرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة ۲۰۲۳ وانهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع".

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