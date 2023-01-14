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برلمانية تقدم مقترحاً للسوداني بشأن مجالات التعاقد مع سيمنز الألمانية


قدمت عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، اليوم السبت، اقتراحاً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن الية التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية.

وقالت الموسوي في حديث ل / المعلومة /، "اقترح على رئيس الوزراء محمد السوداني، ان تقوم شركة سيمنز الألمانية بتوسيع عملها لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد عبر مشاريع للطاقة الشمسية والطاقات المتجددة".

وأضافت، أن "السوداني حالياً يعالج الأخطاء وهذا يتطلب وقت لنضوجها"، لافتة الى أن "رئيس الوزراء يسعى لإكمال مشروع خارطة الطريق للطاقة في العراق من قبل شركة سيمنس".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "الشركة الألمانية متوقف عملها بسبب خُبث شركة جنرال الكتريك الأمريكية التي تريد الظلام للبلد كما فعلت في أعوام (2018-2019)".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أكد يوم أمس الجمعة، أنه "عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات منذ يوم أمس، كلها تؤسس إلى علاقة استراتيجية مع ألمانيا، مردفاً "لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق"

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