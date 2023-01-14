البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة

ظاهر العقيلي

عبرت النائب عن محافظة البصرة ، زهرة البجاري ، اليوم السبت ، عن دعمها لجهود حكومة رئيس مجلس الوزراء السوداني في خدمة الشعب والارتقاء بالوقع الخدمي خصوصا في مجال الطاقة والكهرباء .

وقالت البجاري في تصريح صحفي ، انها تؤيد و تدعم خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بشأن التعاقد مع شركة سيمنز ، داعية الشعب الى دعم هذه التحركات .

واعتبرت البجاري ، ان التوقيع مع شركة سيمنز الالمانية له عدة جوانب ايجابية ، تشمل تأمين احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية من شركة عالمية رصينة ومتخصصة اضافة الى نقل الخبرات المعرفية والمهارات العلمية و التعليمية والفنية والصناعية والتجارية والثقافية والصحية الى الجانب العراقي .

و اضافت البجاري ، ان اهم فقرة في هذا الاتفاق هو تحرير العراق من هيمنة الدولة المحتلة كما انه سيعمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين .