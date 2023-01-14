البرلمان يرفع جلسته.

قرر مجلس النواب، اليوم السبت، رفع جلسته الأولى في الفصل التشريعي الجديد.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته" دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تم تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وهم "كاظم عطية كاظم، غزوان علي محمد، وطالب اليساري".

كما تضمنت "إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، بالإضافة إلى "إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹۸".

وقرر البرلمان، تأجيل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية).

وأنهى مجلس النواب "تقرير لجنة الصحة والبيئة المشاركة في مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيير المناخي (COP27) حول التغيرات المناخية".