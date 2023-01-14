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كركوك.. الإطاحة بالمسؤولة الثانية في ديوان الحسبة لـ"داعش"


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على المسؤولة الثانية بما يسمى ديوان الحسبة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية، في بيان أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة".

وأضاف البيان أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية مجرمة كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى ديوان الحسبة لعناصر داعش الإرهابية في قضاء الحويجة"، لافتاً إلى أنه "جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

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