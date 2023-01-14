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مستشار الأمن القومي: حكومة السوداني تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية


أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم السبت، السفير الدنماركي في بغداد، كريستيان تورنينغ".

وبحسب البيان، استعرض الأعرجي والسفير الدنماركي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات".

وأكد الأعرجي، أن "حكومة السوداني، تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية في البلاد، وأنها ماضية بسياسة الانفتاح على الجميع بما يخدم المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة الحوار والدبلوماسية والتوازن والابتعاد عن المحاور ".

وأشار الأعرجي، إلى أن "أي حرب هي دمار وخراب، وعلى طرفي النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية الجلوس في نهاية المطاف إلى طاولة الحوار"، مبينا أن "موقف العراق من هذه الحرب هو الحياد".

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