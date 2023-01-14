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السوداني عن بطولة "خليجي 25": تحولت إلى عرسٍ عربي ولقاءٍ أخوي


استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في العاصمة بغداد رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير "أقام مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين بينهم الإعلامي خالد جاسم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة".

ورحّب السوداني بـ"الحضور معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء".

وبيّن السوداني، "الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها".

ووصف رئيس الوزراء، "البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية".

وأوضح أن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم".

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