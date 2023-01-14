النزاهة تضبط سلفاً بــ 500 مليون دينار نظمت بأسماء موظفين دون علمهم

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبطها سلفاً في دائرة ماء بغداد تمَّ تنظيمها بأسماء مُوظَّفين في الدائرة دون علمهم بها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان أنَّ "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد، كشف عن وجود سلفٍ بذمَّة مُوظَّفين في دائرة ماء بغداد دون علمهم بها ولم يقوموا بتسلُّم مبالغها، المصروفة عبر (59) صكاً في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد تمَّ ضبط أصلها من قبل الفريق الذي انتقل إلى المصرف".

وأضافت الدائرة إنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق أثبتت أنَّ دائرة الماء كانت تُسلِّمُ مبالغ هذه السلف التي بلغت مبالغها أكثر من (500,000,000) دينار، مُوزَّعة بين (59) صكاً إلى رئيس قسم التنفيذ، والذي كان بدوره يقوم بتسديد كلف الأعمال للمُنفِّذين"، لافتةً إلى أنَّ "من بين المُوظَّفين الذين تسلَّموا المبالغ الماليَّة معاون المُدير العامّ لدائرة ماء بغداد".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنفيذ محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر ضبط أصل معاملات الشراء الأوليات المتعلقة بالصكوك كافة".