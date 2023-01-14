الأخبار

شولتس: قد يكون العراق شريكا في توريد النفط والغاز لألمانيا


رجح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن يصبح العراق شريكا في توريد النفط والغاز لألمانيا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق، مؤكدا دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في البلاد.

وأكد شولتس أن برلين تدعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.

وأعرب عن ترحيبه باتفاق وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنس لتحديث المنظومة في العراق.

وأضاف أن حكومة بلاده تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شولتس: قد يكون العراق شريكا في توريد النفط والغاز لألمانيا
السوداني يبحث مع "سيمنز" تطوير قطاع الكهرباء
التربية تقترح قطع الإنترنت أثناء الامتحانات وتغلق ملف المحاضرين
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
العامري: عقيلة شهيد المحراب {قدس سره} شاركت بمسيرة الجهاد في مواجهة الطاغوت البعثي
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يعزي بوفاة عقيلة شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
وزير الزراعة : نتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل بعض التجار
قوة خاصة تطيح بإرهابي خطير شرق صلاح الدين
الشيخ قيس الخزعلي والصفدي يبحثان أوضاع العراق والمنطقة والملف الأمني
الاتحاد: كان الأولى ببارزاني بحث الازمات معنا قبل طرحها على بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 49.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك