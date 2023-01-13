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التربية تقترح قطع الإنترنت أثناء الامتحانات وتغلق ملف المحاضرين


أعلن وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، ان الوزارة "تقترح قطع خدمة الإنترنت أثناء فترة الامتحانات" لمنع الغش الالكتروني وتسرب الاسئلة كما حدث في السنوات الماضية.

وقال القيسي في تصريح صحفي ان :"التحقيقات بتسريب أسئلة الامتحانات اكتملت وصادق عليها رئيس مجلس الوزراء" مبنيا ان "نسبة الالتحاق بالابتدائية والمتوسطة تجاوزت 98 بالمئة".

وأضاف "لدينا 24 ألف مدرسة حكومية و5 آلاف مدرسة أهلية، ومشروع التغذية المدرسية شمل 450 ألف طالب".

وكشف القيسي ان العراق لديه "900 ألف مدرس ومعلم و13 مليون طالب بمختلف المراحل الدراسية" موضحا ان "لدينا معلم لكل 14 طالباً بينما المعيار العالمي ينص على معلم لكل 20 طالباً".

وأكد ان "المحاضرين سيشملون بتعليمات وزارة التربية ابتداءً من تأريخ تثبيتهم" منوها الى "شمول محاضري ملحق 2020 بقرار 315" مشدداً على ان "وزارة التربية أغلقت ملف المحاضرين".

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التربية تقترح قطع الإنترنت أثناء الامتحانات وتغلق ملف المحاضرين
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