العامري: عقيلة شهيد المحراب {قدس سره} شاركت بمسيرة الجهاد في مواجهة الطاغوت البعثي

عزى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بوفاة عقيلة شهيد المحراب {قدس سره}.

وقال العامري في بيان :"نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة آل الحكيم الكرام خصوصاً الأخوين العزيزين سماحة السيد صادق الحكيم، وسماحة السيد حيدر الحكيم (حفظهما الله تعالى) برحيل والدتهما الفاضلة، عقيلة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، وكريمة آية الله العظمى الشيخ محيي الدين المامقاني (قُدس سراهما الشريف)".

ودعا العامري "الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يُكرِم وفادتها عليه بقدر صبرها وتحملها ومشقتها لقاء مشاركتها لشهيد المحراب (قُدس سره) مسيرةَ الجهاد الطويلة في مواجهة الطاغوت البعثي المقيت وان يمن على عائلتها الكريمة العزيزة بالصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا اليه راجعون".