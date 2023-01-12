وزير الزراعة : نتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل بعض التجار

شدد وزير الزراعة عباس العلياوي، اليوم الخميس، ان وزارة الزراعة تتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل بعض التجار الذين يحاولون دائما ان تكون بوصلة الوزارة في صالحهم.

وقال العلياوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "وزارة الزراعة تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض التجار والمحتكرين الذين يحاولون دائما ان تكون بوصلة الوزارة في صالحهم من خلال غلق السوق من اجل رفع الأسعار".

وأضاف: "نتابع في الوزارة الروزنامة الزراعية وهناك لجان اعتدال الاسعار التي ترقب أسعار المنتجات الزراعية"، موضحا ان "الوزارة تخاطب المجلس الوزاري للاقتصاد كونه المخول في عمليات الغلق والفتح والتي تتزامن مع وفرة وقلة المنتوج".

وأشار العلياوي الى ان "وزارة الزراعة وزارة فنية وبعيدة عن السياسة ونحن نضع الخطط اللازمة لتوفير الاحتياجات الزراعية للمواطنين وكل الدول تبحث عن مصلحتها والعلاقات الطيبة مع دول الجوار لتامين التبادل من خلال مذكرات التفاهم للشراكة مع هذه الدول لتداول المنتجات الزراعية في ضل تغير المناخي".

ولفت الى ان "الثروة الحيوانية في العراق تعاني من مشاكل كبيرة واهم المشاكل هي شحة المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، توفير اللقاحات للحيوانات".

واكد العلياوي ان "مشروع زارعة مليون نخلة تمت المباشرة به وتم زراعة 250 ألف شجرة ونحن مستمرون في هذا المشروع وهناك طلبات من جهات كثيرة لتزويدهم بأشجار النخيل والزيتون والحمضيات لتحقيق زيادة المساحات الخضراء وتقليل التأثير المناخي".