قوة خاصة تطيح بإرهابي خطير شرق صلاح الدين

كشف مصدر امني، الخميس، عن الاطاحة بإرهابي خطير شرق صلاح الدين بعد هروبه لاكثر من 5 سنوات من ديالى.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوة امنية خاصة نجحت في اعتقال احد ابرز المطلوبين على القائمة السوداء في ديالى والمتهم وفق المادة 4 ارهاب قرب قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين بعد هروبه من قبضة العدالة لاكثر من 5 سنوات".

وأضاف، أن "المتهم خطير ومتورط بالعديد من الجرائم"، مبينا ان "اعتقاله جاء بعد تنسيق امني بين بعقوبة وتكريت حيال الاسماء المطلوبة للقضاء وكشف هويته بعد تعقب دام اسابيع قبل الاطاحة به".

وكانت محافظة ديالى اعتقلت اكثر من 30 مطلوب لديها في عمليات تنسيق امني مع محافظات مجاورة خلال الاشهر الماضية اغلبهم بتهم الإرهاب.