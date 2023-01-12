الشيخ قيس الخزعلي والصفدي يبحثان أوضاع العراق والمنطقة والملف الأمني

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، الخميس، أوضاع العراق والمنطقة والملف الامني وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين العراق والاردن.

وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم، رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له من أعضاء البرلمان الأردني".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين العراقي والأردني وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية وتطويرها لما لها من أثر إيجابي كبير على البلدين الجارين".

وعبر الشيخ الخزعلي عن "دعمه لأمن واستقرار الأردن وكل دول المنطقة"، مشيرا إلى، أن "الأمن لا يمكن تجزئته، فالأمن في الأردن يعني الأمن في العراق".

من جهته، شكر الصفدي ترحيب الشيخ الخزعلي بالوفد البرلماني الأردني، مبدياً ارتياحه "من الأفق السياسي العميق والرحب لدى الشيخ الخزعلي في فهم الأوضاع السياسية وتعقيداتها في المنطقة" وفقاً لنص البيان.