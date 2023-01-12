الاتحاد: كان الأولى ببارزاني بحث الازمات معنا قبل طرحها على بغداد

ابدى الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، استغرابه من توجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد دون استشارة الاتحاد، مبينا ان الخلافات الكردية عميقة وكان الاجدر به حلها قبل الذهاب لبغداد.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الأشهر الثلاثة الماضية لم تشهد أي اجتماع بين الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين وسط مقاطعة من قبل الاتحاد لجلسات مجلس الوزراء في أربيل".

وأضاف السورجي، ان "الخلاف الكردي مازال مستمر ولا يمكن حله بسهولة سيما مع إصرار الديمقراطي على موافقه الخاصة بانتخابات كردستان".

وأشار الى ان "رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني كان الاجدر به الذهاب الى القادة الكرد وتوحيد المواقف بدلا من الذهاب بمفرده لتحقيق مصالح كردية ضيقة سيتم رفضها من بغداد".