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الفتح: عودة "سيمنز" ستكسر فيتو واشنطن على ملف الطاقة


أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الخميس، أن عودة شركة سيمنز الالمانية الى العراق ستؤدي الى كسر فيتو واشنطن.

وقال عبد الهادي في حديث لـ /المعلومة/ إن "واشنطن تعتمد أجندة متعددة الاتجاهات في العراق أبرزها ابقاء ملف الطاقة الكهربائية فوضوي من خلال احباط اي محاولة لخلق خارطة طريق تنهي مأساة اكثر من 40 مليون نسمة عبر عرقلة اي مساعي بهذا الاتجاه".

وأضاف، أن "شركة سمينز الالمانية وهي الرائدة في ملف الكهرباء وضعت خارطة طريق لانهاء مأساة الطاقة في العراق قبل 7 سنوات الا ان واشنطن عمدت الى تعطيلها بشتى الطرق والادلة كثيرة"، لافتا الى أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى برلين وحديثه المباشر على التحاور مع سيمنز في ملف الكهرباء هي اشارة واضحة لكشر فيتو واشنطن".

واشار الى ان "التجارب بعد 2003 بعد شعارات امريكا في اعمار العراق كاذبة ووهمية والنتائج على الارض خير دليل وما تريده واشنطن هو المزيد من الفوضى والازمات الاقتصادية".

وكان رئيس الوزراء اكد قبيل سفرة الى المانيا سعيه لإحياء المباحثات مع شركة سيمنز من اجل معالجة جذرية لملف الطاقة في العراق.

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