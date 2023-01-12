قرار جديد من هيئة الحج بشأن كبار السن

أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، بسماح لكبار السن بتأدية مناسك الحج لهذا العام بعد ما كان ممنوع بسبب جائحة كورونا من قبل المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة في بيان، انه "بعد مداولة رئيس الهيئة سامي المسعودي مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة، بالسماح لهم وتم تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج".

واشارت الى ان "التأمين الخاص بالمعتمرين تم تخفيضه من (235 ريال إلى 88 ريال)، اما بالنسبة للحجاج فأصبحت 29 ريالا بدل من 109 ريالات".

وأهابت الهيئة، "شركات العمرة بمراعاة الاجور الخاصة بأداء مناسك العمرة للعراقيين سواء المغادرين جوا او برا وتخفيضها لهم".