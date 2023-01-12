استقدام مدير صحة بابل الحالي لإقدامه على ارتكاب مخالفات "جمة"

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قضائي باستقدام المدير العام لصحة بابل الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل؛ وذلك جراء ارتكاب مخالفات عدة بواجبات الوظيفة العامة".

وبينت، أن "تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المتهم على نقل وتنسيب بعض الموظفين والأطباء خارج احتياج المؤسسات الصحية مقابل مبالغ مالية تدفع لمدير مكتبه، وعدم حضوره في الدائرة بشكل يومي؛ مما سبب تعطيل مصالح المواطنين"، مشيرة إلى أنه "اتخذ قرارات مخالفة لأوامر وزارية صادرة بنقل بعض الأطباء، فضلاً عدم محاسبته للأطباء الخفر غير الملتزمين بالخفارات في المستشفيات".

وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".