برلماني يدعو السوداني لحل أزمة الدولار: "قف مع مصلحة الفقراء"

دعا عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الوقوف مع مصلحة الفقراء وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة أزمة أسعار الدولار، فيما أكد أن استمرار بيع النفط بالدولار الأمريكي لن يقدم أي نتيجة.

وقال الزيادي في حديث ل / المعلومة /، إن "السوداني عليه الوقوف مع مصلحة الفقراء وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الدولار وليس مع منفعة الأغنياء".

وأضاف: "لو سألت أي مسؤول او جهة حكومية عن مشكلة الدولار وأسباب ارتفاعه امام الدينار العراقي لا أحد بهم يعلم، والكل في صمت مطبق سوى على مستوى السياسة النقدية أو المالية"، مبيناً أن "هذا دليل على ان القضية الحالية اكبر من المستوى الفني والإداري والسياسي للجهات المسؤولة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "استمرار بيع وتصدير النفط بالدولار الأمريكي وبعدها تقوم واشنطن بإرسال عملتها الى البلد لن يقدم أي نتيجة او حل للازمة الحالية".

وبين الزيادي، أن "المسؤولين عن هذه الازمة عليهم الاعتراف والتنحي جانباً والذهاب الى مصلحة الفقير".

وتستمر أسعار صرف الدولار بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية رغم الكثير من الإجراءات الحكومية عبر توجيه البنك المركزي بفتح منافذ بيع العملة والسيطرة على الازمة الا ان كل هذه الإجراءات لم تقدم حلاً مرضياً للشعب العراقي.