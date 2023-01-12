الصفدي يوجه دعوة رسمية للعامري لزيارة الاردن

وجه رئيس البرلمان الأردني احمد الصفدي، اليوم الخميس، دعوة رسمية لرئيس تحالف الفتح هادي العامري لزيارة الأردن.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان انه "إستقبل هادي العامري في مكتبه ب‍بغداد رئيس مجلس النواب الأردني السيد أحمد الصفدي والوفد المرافق له الذي ضم دبلوماسيين ورؤساء الكتل في البرلمان الأردني".

وأضاف: "بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الأهتمام المشترك ومنها تطورات الوضع في كل من العراق والأردن ودول المنطقة. كما جرت مناقشة سبل تطوير العلاقات الأقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين".

وأشار المكتب الإعلامي الى انه "في ختام اللقاء وجه الوفد الأردني دعوة رسمية إلى السيد العامري لزيارة عمان".