رشيد وبارزاني يؤكدان على الإسراع في إقرار الموازنة

شدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب رشيد، إن الأخير استقبل بارزاني؛ لبحث مجمل التطورات والمستجدات في البلاد، إذ تم بحث البرنامج الحكومي وأهمية دعمه لتوفير الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الموازنة العامة وأهمية الإسراع في إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان.

كما جرى، وفق البيان، "الحديث عن حصة إقليم كردستان والتأكيد على ضرورة ارسال المبالغ المتفق عليها في مجلس الوزراء لتتمكن حكومة الاقليم من دفع رواتب الموظفين والتزاماتها الأخرى".

وأشار البيان إلى "بحث المسائل العالقة بين المركز والإقليم وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحلها، ذلك لتقوية العلاقة بينهما للبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق".