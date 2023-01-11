النزاهة تكشف: محافظ الديوانيَّة وقع عقود بأكثر من 17 ملياراً بعد سحب يده

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن إقدام محافظ الديوانيَّة على توقيع عقود مناقصات بعد قرار سحب يده، مبيَّنة أن قيمة تلك المناقصات بلغت أكثر من (١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار.

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، أن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية تمكن من ضبط نسخ مصدقة من سجلات العقود والتحليل والإشعارات والإحالات الخاصة بالمناقصات بعد تاريخ سحب يد المحافظ، موضحة أن الفريق التقى السيد نائب المحافظ المكلف بإدارة المحافظة؛ بغية اطلاعه على مضمون القرار القضائي".

وأشار إلى أن "الفريق اطلع على نسخ أوليَّات العقود المحفوظة في قسم وذاتيَّة العقود والحاسبة المركزيَّة ومقار اللجان المركزيَّة والتحاليل، وقد توصل إلى أن توقيع عدد من المناقصات قد تم بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣".

فيما أفضت تحريات الفريق وجمعه للمعلومات والأدلة، وفق البيان، إلى أن "إبرام عقود المناقصات تم دون توقيع أعضاء اللجان المركزيَّة على محاضر المراجعة والمصادقة والإحالة، وخلافاً لبنود تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة المادة (خامساً) في وقت بلغت مبالغ تلك العقود أكثر من (١٦) مليار دينار".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر أمس الثلاثاء، أمراً بسحب يد محافظ الديوانية (زهير علي الشعلان)؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.