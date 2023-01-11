اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات في بغداد وكركوك.

وقال الجهاز في بيان، إنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة نفذَ أبطالُ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين اولاهما في شمال بغداد (الطارمية) حيث تم إلقاء القبض على (3) إرهابيين وضبط بحوزتهم حزاماً ناسفاً ومواداً متفجرةً اخرى".

وأضاف "تم تنفيذ عملية اخرى في (وادي الشاي) محافظة كركوك أدتْ الى تدمير عدةِ مضافات لعصابات داعش الإرهابي".