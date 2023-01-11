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السوداني يصدر توجيهات بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد


ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها، فيما أصدر عدة توجيهات.

ووجّه السوداني، وفق بيان لمكتبه "بإيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي، مشدداً على أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد".

وبين، أنه "لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني، موجهاً الجهات المعنية باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة".

وحضر الاجتماع، وفق البيان، "عددٌ من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع".

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