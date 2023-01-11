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نائب إيراني يعلن نجاح الوساطة العراقية بين طهران والرياض


أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شاريار حيدري، الأربعاء، عن اقترابها من إنهاء الاستعدادات للاتفاق مع الجانب السعودي حول إعادة فتح سفارتي البلدين بعد إغلاق استمر لسنوات، مؤكدا نجاح الوساطة العراقية. 

وقال حيدري في تصريحات إن “الوساطة التي يقوم بها العراق الآن بين الجانبين السعودي والإيراني، نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية”.

وأكد حيدري أن “طهران ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين”، مشيرًا إلى أن “السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج المقبل”.

وأوضح أن “الجانبين الإيراني والسعودي وصلا إلى قناعة بضرورة التعاون وترك الخلافات جانبا لاشتراكهما في مسؤولية حفظ أمن وتطوير المنطقة، بالإضافة إلى الشراكة الإقليمية”، مشيدًا بالوساطة التي قامت بها بغداد من خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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