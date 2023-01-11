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محلل سياسي : اميركا تقف ضد الدول المتعاونة مع الصين


رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان اميركا بدأت تكشر عن انيابها بعد التعاون العراقي الصيني واحياء الاتفاقية الصينية والدخول في مجموعة مشاريع بين البلدين، لافتا الى ان واشنطن لايروق لها تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد والذهاب باتجاه بكيين. 

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان "السوداني قد وضع ميناء الفاو والاتفاقية الصينية ضمن اولوياته في برنامجه الحكومي للمرحلة المقبلة من اجل انعاش العراق اقتصاديا وتنفيذ المشاريع المستقبلية". 

واضاف ان "بعض الاطراف الخارجية تسعى لعرقلة انجاز ميناء الفاو وعدم اكماله من قبل العراق لتحقيق بعض المصالح، خصوصا ان اميركا لايروق لها تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد". 

وبين ان "اميركا بدأت تكشر عن انيابها خصوصا بعد اللقاء بين السوداني الرئيس الصيني من اجل التعاون بين البلدين في مشروع الحزام والطريق ومختلف المشاريع، وهو امر لايروق لواشنطن التي تقف ضد الصين والدول المتعاونة معها".

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محلل سياسي : اميركا تقف ضد الدول المتعاونة مع الصين
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