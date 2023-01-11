وزارة النقل تكشف عن 4 مشاريع استراتيجية ضمن موازنة 2023

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن أبزر المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن موازنة العام الجاري 2023، فيما كشفت عن مقترح لتوسعة مشروع قطار بغداد المعلق.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح للوكالة الرسمية ان "الوزارة أعدت عددا من المشاريع الاستراتيجية والمهمة، وبعثت بها الى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن موازنة العام الجاري 2023"،

مبينا أن" أبرز المشاريع التي تعتزم الوزارة العمل عليها في المرحلة المقبلة، هي استكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية، وساحة الترحيب الكبرى، وقطار بغداد المعلق".

وبشأن تطوير سكك الحديد، أشار المكتب الإعلامي الى أن" وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يولي مشاريع السكك الحديد أهمية كبيرة في منهاجه الوزاري، لما لها من أدوار إيجابية في تعزيز وتطوير القطاع الخدمي، في تنويع مصادر الاقتصاد، وتعظيم واردات خزينة الدولة".

وأضاف، أن" السعداوي أصدر توجيهات عدة الى الشركة العامة للسكك الحديد، تتمحور حول تأهيل كافة الخطوط والسكك، وإزالة التجاوزات، ومعالجة التعارضات التي تعتري مشاريع الشركة، والإسراع في إنشاء الجسور لغرض مد خط (بغداد ـ رمادي)، إضافة الى إعادة تأهيل المحطات التي دمرها الإرهاب في الخطوط الغربية، فضلا عن الاستمرار في دعم أسعار الرحلات بما يتوافق مع المستوى المعيشي للمواطنين لا سيما ذوو الدخل المحدود".

وعن مشروع قطار بغداد المعلق، أوضح المكتب الإعلامي أن" الوزارة تنتظر إدراج التخصيصات المالية اللازمة للمشروع لكي تتم مباشرة العمل فيه بحسب الخطط الموضوعة من قبل الوزارة"،

لافتا الى أن" الخطط تشمل الشروع فيه على شكل مراحل، بدءا من المرحلة الأولى التي تشمل إنشاء 14 محطة، وتقديم مقترح بتوسعة المشروع ليشمل مناطق جديدة في أطراف العاصمة، من بينها بسماية والنهروان".