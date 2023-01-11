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مكتب السوداني يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان


عقدت الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع وفد حكومة إقليم كردستان، لمناقشة عدة مواضيع مهمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان انه "عُقِد اليوم، اجتماعٌ فني موسع بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كردستان العراق".

وأضاف: "ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو، في حين ضم وفد إقليم كردستان وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد".

وأشار المكتب الى ان "الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات".

ولفت الى ان "الاجتماع تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور".

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مكتب السوداني يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان
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